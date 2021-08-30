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10:45, 30 августа 2021 года В Орле продолжится работа мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 Медики примут пациентов с 30 августа по 5 сентября включительно.





В Орле с 30 августа по 5 сентября организована мобильная вакцинация от COVID-19. По будням медики примут пациентов с 12:00 до 19:00. (Исключение – мобильный пункт на ул. Ленина. 25 августа он будет работать с 9:00 до 15:00). Также ежедневно с 12:00 до 19:00 работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже. Места расположения передвижных пунктов в будние дни представлены ниже:



• 30 августа, Наугорское шоссе, 76 (ТЦ «Европа»);

• 31 августа, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 1 сентября, ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00); Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа», с 12:00 до 19:00);

• 2 сентября, ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 3 сентября, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа); Кромское шоссе.



Время приема в выходные дни: с 9:00 до 16:00. Адреса пунктов вакцинации:



• 4 сентября, ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»); ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 5 сентября, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа);



Прививка делается без предварительной записи. Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



