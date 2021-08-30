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10:45, 30 августа 2021 года

В селе Новодеревеньковского района создали музей казачества

Экспозицию собрали начальной школе села Косарёво.


На втором этаже начальной школы села Косарёво Новодеревеньковского района создали музей казачества. Там воссоздали казачью избу. Сельский быт сохранён в мельчайших подробностях. Даже окна в помещении переделали, специально уменьшив их. В экспозиции - фотографии, одежда, предметы утвари. Воссоздано и обустройства двора.

Музей создавался в течение нескольких лет, сейчас в нём более тысячи экспонатов, и работа по пополнению коллекции продолжается.

Инна Филонова, начальник отдела образования администрации Новодеревеньковского района: «Все это мы собирали у жителей села Косарёва, то есть, ничего пришлого или где-то заказанного у нас не было. Всю одежду собирали по частичкам у жителей, восстанавливали, а старожилы села рассказывали, как, например, наряжали невест во время свадьбы в казачью одежду».



Мария Семак
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