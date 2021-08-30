В селе Новодеревеньковского района создали музей казачества

|
|
|Главная » Новости
10:45, 30 августа 2021 года
В селе Новодеревеньковского района создали музей казачестваЭкспозицию собрали начальной школе села Косарёво.
На втором этаже начальной школы села Косарёво Новодеревеньковского района создали музей казачества. Там воссоздали казачью избу. Сельский быт сохранён в мельчайших подробностях. Даже окна в помещении переделали, специально уменьшив их. В экспозиции - фотографии, одежда, предметы утвари. Воссоздано и обустройства двора.
Музей создавался в течение нескольких лет, сейчас в нём более тысячи экспонатов, и работа по пополнению коллекции продолжается.
Инна Филонова, начальник отдела образования администрации Новодеревеньковского района: «Все это мы собирали у жителей села Косарёва, то есть, ничего пришлого или где-то заказанного у нас не было. Всю одежду собирали по частичкам у жителей, восстанавливали, а старожилы села рассказывали, как, например, наряжали невест во время свадьбы в казачью одежду».
Мария Семак