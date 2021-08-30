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10:47, 30 августа 2021 года В посёлке Ясная Поляна Урицкого района готовится к открытию спортивная площадка Построили объект в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».





В посёлке Ясная Поляна Урицкого района готовится к открытию спортивная площадка. В местной школе, где учатся больше 40 детей, нет спортивного зала. Даже зимой ребята вынуждены были заниматься на улице. Поле размером 800 квадратных метров решит проблему занятия физкультурой.



Построили объект в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость работ - 2 миллиона 815 тысяч. Площадка готова, но в ближайшее время ее модернизируют: поставят ещё и волейбольную сетку.





Юлия Сабельникова



