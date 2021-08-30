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11:08, 30 августа 2021 года В Верховье под колеса иномарки попала четырехлетняя девочка Пострадавшего ребенка положили в больницу.





28 августа в 17:45 в районе д. 13 по ул. Пионерской в Верховье 23-летний водитель «Фольксвагена Поло» сбил четырехлетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службы областного УМВД, она неожиданно вышла на дорогу из-за стоящего автомобиля. Ребенок госпитализирован.





Артём Ежаков



