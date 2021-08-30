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11:36, 30 августа 2021 года Орловская яхтсменка завоевала «Приз героев космоса» Мария Грамматчикова стала второй в абсолютном зачёте соревнований.





Турнир «Орбита – Приз героев космоса» состоялся накануне в Мытищинском районе Московской области. Как сообщает федерация парусного спорта Орловской области, подмосковная регата - одна из крупнейших в России, она принимает спортсменов из разных регионов страны. В этом году она была посвящена 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.



Лучшим из орловских спортсменов стал Мария Грамматчикова. Она завоевала серебро в абсолютном зачёте в классе «Лагер 4,7». В классе «Оптимист» Георгий Поверенков стал 33-м, в классе «Виндсерфинг-рейсборд» Константин Грамматчиков остановился на 19-й позиции, Георгий Грамматчиков стал 21-м.





Анастасия Дорохова



