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11:36, 30 августа 2021 года

Орловская яхтсменка завоевала «Приз героев космоса»

Мария Грамматчикова стала второй в абсолютном зачёте соревнований.


Турнир «Орбита – Приз героев космоса» состоялся накануне в Мытищинском районе Московской области. Как сообщает федерация парусного спорта Орловской области, подмосковная регата - одна из крупнейших в России, она принимает спортсменов из разных регионов страны. В этом году она была посвящена 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.

Лучшим из орловских спортсменов стал Мария Грамматчикова. Она завоевала серебро в абсолютном зачёте в классе «Лагер 4,7». В классе «Оптимист» Георгий Поверенков стал 33-м, в классе «Виндсерфинг-рейсборд» Константин Грамматчиков остановился на 19-й позиции, Георгий Грамматчиков стал 21-м.


Анастасия Дорохова
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