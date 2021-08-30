Главная » Новости



11:39, 30 августа 2021 года В Орле могут появиться шесть «умных зебр» В областной столице тестируют интеллектуальную систему предотвращения ДТП.





В Орле в преддверии нового учебного года мэр Юрий Парахин предложил рассмотреть возможность создания шести проекционных подсветок пешеходных переходов около общеобразовательных учреждений. В перечень попали участки в районах ул. Приборостроительной, 8; ул. 7 Ноября, 12; ул. Васильевской, 151; ул. Новикова, 44; ул. Карачевской, 61 и ул. Комсомольской, 237.



В данный момент в Орле есть одна аналогичная «зебра» – возле остановки «Автовокзал». Переход здесь подсвечивает местоположение пешехода, а также имеется система фото- и видеофиксации. В день здесь выявляют по 24-35 случаев нарушения ПДД как водителями, так и пешеходами, – пишет сайт мэрии Орла. Как сообщается, за последний год в Орле участились наезды на пешеходов, и тестируемая сейчас интеллектуальная система предотвращения ДТП, куда входят «умные зебры», один из способов решения проблемы.





Артём Ежаков



