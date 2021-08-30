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12:30, 30 августа 2021 года 93 орловца накануне заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 125).



Накануне выписано 52 орловца (всего – 39 962). От последствий болезни скончалось 937 жителей региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 18 325 (всего – 6 901 152), число выздоровевших – 14 180 (всего – 6 162 430). Общее число летальных исходов – 182 429 (+792 случая за сутки).





Артём Ежаков



