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12:11, 30 августа 2021 года Следствие изучит информацию о массовых казнях орловцев в годы войны СУ СК России по Орловской области организовало доследственную проверку после опубликования архивных данных о преступлениях нацистов и их пособников на территории региона.





В Орловской области по поручению главы СУ СК Российской Федерации Александра Бастрыкина организована доследственная проверка массовых казней на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Поводом к расследованию стала рассекреченная ФСБ России архивная информация.



Согласно документам, к казням орловцев причастна «Украинская компания», созданная в июне 1942 года из 50 человек. Командиром карательного отряда, по открывшимся сведениям, был экс-офицер Красной Армии Николай Мирошниченко (прозвище – «Гетман»), сдавшийся захватчикам в 1941 году. Взводом «Украинской компании» сначала командовал Иван Баюров, затем Иван Зеркаль и после него Алексей Пересыпкин.



По рассекреченным данным, в июле 1942 года Баюров командовал расстрелами жителей деревень Знаменского района. В 1943 году также были получены показания о расстрелах членами карательного отряда «Украинская компания», которым командовал «Гетман», мирных жителей деревень Знаменского района в июле 1942 года, в том числе жителей д. Пешково, д. Сенак, п. Веселый, д. Узкая, д. Каменка и других населенных пунктов – стариков, женщин, детей.



На месте предполагаемой казни в деревне Пешково продолжает работу следственная группа. Найдены останки двух человек. Запланированы судебно-медицинские и генетические экспертизы. Региональному УФСБ России поручено установить очевидцев преступления и родственников погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков



