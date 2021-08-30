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13:15, 30 августа 2021 года В Орле напротив остановки «Текмаш» сбили пешехода 54-летний мужчина попал под колеса «Шкоды Фабиа».





29 августа в 20:10 возле д. 106 по ул. Московской 54-летний пешеход попал под колеса «Шкоды Фабиа», решив перейти дорогу в неустановленном месте. Пешеход госпитализирован. Напомним, что 30 июня практически здесь же и при схожих условиях погибла 58-летняя женщина.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



