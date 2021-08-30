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12:45, 30 августа 2021 года

В Орловской области перед началом учебного года проводится проверка школьного транспорта

О том, как готовят транспорт в Урицком районе, и какие требования предъявляют госавтоинспекторы, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Геннадию Амельченкову доверяют самое дорогое. Он - водитель школьного автобуса. Задача шофёра - доставить детей из пункта А в пункт Б целыми и невредимыми, а еще - содержать в исправном состоянии транспортное средство. Перед началом учебного года все они проходят плановую проверку ГИБДД.

Павел Калинин, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Урицкому району Орловской области: «Основное требование к техническому состоянию: должны быть исправлены все световые приборы, сигнализация салона, в наличии должны быть знаки аварийной остановки, аптечка и огнетушитель».

Но, к сожалению, требования соблюдены были не везде. В Урицком районе были претензии к документации. На сегодня замечания устранены.

Любовь Адаменко, директор школы № 2 посёлка Нарышкино: «Это связано было с заменой инструкции, которая находится в салоне. Все, что необходимо было сделать, мы сделали. Поэтому сейчас мы в полной боевой готовности».

Пять автобусов - три ПАЗика и две ГАЗели – перевозят более сотни школьников из Нарышкино и окрестных деревень. Безопасность детей - на первом месте. Один из важных пунктов проверки - ремни. Перед поездкой юные пассажиры обязаны пристегнуться. Передвигаться по салону во время движения запрещено.

Геннадий Амельченков, водитель школьного автобуса: «Дети садятся, сразу пристегиваются. Едет сопровождающий - он тоже контролирует, и тогда я только начинаю движение».

Дилетантов за руль школьного транспорта не пустят: стаж водителя в категории «D» должен быть не менее трёх лет. А вот с машинами - все наоборот: чем моложе автобус, тем лучше, в работе - не более 10 лет.

Всего в области 224 школьных автобуса. В этом учебном году автопарк пополнится ещё на 19 единиц.


Юлия Сабельникова
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