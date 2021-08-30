Главная » Новости



13:45, 30 августа 2021 года В Орле согласовали перечень дорог для ремонта в рамках нацпроекта «БКАД-2022» В него вошли 7 улиц.





В областной администрации на аппаратном совещании у губернатора обсудили текущие результаты дорожного ремонта и планы на будущее. Мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что перечень из 7 улиц, выбранных для ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году, согласован. В него попали: ул. Максима Горького, ул. Алроса, ул. Зеленина, ул. Ломоносова, ул. Бурова, ул. Космонавтов и Бульвар Молодежи. Ориентировочная стоимость работ – 348 миллионов рублей.



Улицу Ломоносова планируют начать уже в этом году. По ул. Максима Горького, ул. Космонавтов и ул. Бурова вносятся изменения в сметную документацию. Также в этом году ожидается дальнейшее внедрение автоматики в организацию дорожного движения и контроль ПДД.



Между тем, на 5 из 10 объектах «БКАД-2021» уже завершены основные работы – это Болховское шоссе, пер. Маслозаводской, пер. Ипподромный, пер. Южный, ул. Генерала Родина. Сейчас подрядчики устраняют выявленные там недочеты. Ул. Паровозная пока что единственный сданный по нацпроекту в этом году объект, – сообщили в областной администрации.



Всего в области в рамках национального проекта «БКАД» в текущем году отремонтировано 11 участков автодорог протяженностью в 79,5 км. На ремонт потратили 663,6 миллиона рублей.

«За счет указных средств было также отремонтировано почти 10 километров тротуаров, восстановлено 47 водопропускных железобетонных труб и выполнен ремонт 14 остановочных площадок и павильонов», – цитирует главу КУ ОО «Орелгосзаказчик» Алексея Васильева региональный информационный портал. Всего в следующем году в области в рамках нацпроекта «БКАД» планируется отремонтировать 12 трасс. Это в том числе участки дорог «Болхов – Мценск – Новосиль», «Болхов – «Орел – Витебск» и «Орел – Ефремов». Общая протяженность запланированных работ составляет 90,4 километра, стоимость– 910,8 миллиона рублей.





Артём Ежаков



