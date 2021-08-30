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14:25, 30 августа 2021 года

На Орловщине ожидаются дожди и грозы

Непогода прогнозируется в течение ближайших суток.


ГУ МЧС России по Орловской области сообщает, что с девяти часов вечера 30 августа до девяти часов вечера 31 августа в регионе местами возможен небольшой дождь, днем – кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем – с переходом на западный силой в 8-13 м/с, при грозах местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, днем +24°С…+29°С.


Артём Ежаков
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