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14:45, 30 августа 2021 года

В Орле проверяют информацию о загрязнении воздуха

Разбирательство инициировала прокуратура Орловской области.


Региональная прокуратура по поручению главы областного надзорного ведомства Владислава Малкина проводит проверку информации о загрязнении атмосферного воздуха в Орле. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, источник выбросов и его влияние на состояние воздуха. Прокурор держит проверку на контроле, по её результатам будет принят исчерпывающий комплекс мер.

Информация о появлении смрада появилась накануне в крупнейшем сообществе в «ВКонтакте» «Город Орёл». В момент публикации, по словам автора, неприятный запах держался в Заводском районе уже вторые сутки. В комментариях пользователи отметили, что эта же проблема наблюдается и в Советском районе.


Артём Ежаков
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