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15:05, 30 августа 2021 года На Орловщине отремонтирован многокилометровый участок автодороги Орёл – Ефремов О завершении работ на трассе регионального значения сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков





В Орловской области отремонтировано 13,9 километра автодороги регионального значения Орел – Ефремов. Она связывает Орловщину с Тульской областью. Сейчас объект проверяет приёмочная инспекция.



Стоимость проекта составила 790,2 миллиона рублей. За эти деньги был выполнен основной комплекс дорожных работ, а также построен мост рядом через реку Гоголь возле села Старогольское.



«По качеству и обустройству дорога не уступает уровню федеральной трассы», – Андрей Клычков. «По качеству и обустройству дорога не уступает уровню федеральной трассы», – заявил в социальных сетях губернатор

Фото из аккаунта в соцсети Андрея Клычкова





Артём Ежаков



