Стали известны темы итогового сочинения для выпускников 2022 года

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15:11, 30 августа 2021 года
Стали известны темы итогового сочинения для выпускников 2022 годаУченики 11-х классов будут писать сочинение в декабре этого года.
Министр просвещения Сергей Кравцов объявил пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Об этом сообщают РИА Новости. Итоговое сочинение является допуском к участию в Едином госэкзамене.
Направления итогового сочинения:
- Человек путешествующий: дорога в жизни человека.
- Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?
- Преступление и Наказание - вечная тема.
- Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня.
- Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина.
Конкретные темы ученики узнают уже перед началом самого сочинения.
Орловское Информбюро