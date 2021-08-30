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15:11, 30 августа 2021 года Стали известны темы итогового сочинения для выпускников 2022 года Ученики 11-х классов будут писать сочинение в декабре этого года.





Министр просвещения Сергей Кравцов объявил пять открытых направлений для тем итогового сочинения. Об этом сообщают РИА Новости. Итоговое сочинение является допуском к участию в Едином госэкзамене.



Направления итогового сочинения:



- Человек путешествующий: дорога в жизни человека.



- Цивилизация и технологии - спасение, вызов или трагедия?



- Преступление и Наказание - вечная тема.



- Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня.



- Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина.



Конкретные темы ученики узнают уже перед началом самого сочинения.





Орловское Информбюро



