Главная » Новости



15:55, 30 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Победа в национальном финале WorldSkills Russia, золото на Чемпионате мира по легкой атлетике и бронза Паралимпиады. Поздравляем наших земляков.



- В Орле идет строительство трёх детских садов. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» побывала на объектах.



- Медленно вниз. В регионе регистрируется снижение темпов распространение коронавируса по сравнению с прошлой неделей. Пункты вакцинации открыты ежедневно.



- Должанский район отметил 93-ю годовщину с момента образования.



- Госавтоинспекция проверяет готовность школьных автобусов.



- Промежуточные итоги дорожного ремонта этого года.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



