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15:57, 30 августа 2021 года

Должанский район отметил 93-ю годовщину со дня основания

В наиболее удалённом от областного центра районе состоялся праздник.


День рождения - это про подарки. И первый из них появился прямо на въезде в поселок Долгое. Один из последних серийных паровозов венгерского завода теперь станет знаковой фотозоной для жителей и гостей Должанского района. Подарок символичен и неслучаен. Ведь именно благодаря железной дороге и образовалась здесь станция Долгое.

Вторым подарком жителям стала новая дорога, но уже асфальтированная, соединяющая Должанский район с границей Курской области. Теперь петлять по другим районам не придется. Пять километров до границы с Курской областью заасфальтировали и установили дорожные знаки. Общая стоимость работ составила почти 33 миллиона рублей.

Сегодня Должанский район - в лидерах по многим показателям. Обязательства по нацпроектам, а также по региональным и муниципальным контрактам здесь выполнили на 100 процентов. Не отстают в показателях и местные аграрии.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Район традиционно является лидером по сельскому хозяйству. Безусловно, возможности района, в отличие от ряда соседних районов, позволяют более активно эту работу вести, но это тоже нужно уметь делать, поэтому приятно, что район вкладывает в развитие деньги и развивается».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы видим, как многие социальные объекты капитально ремонтируются, практически все дороги в посёлке Долгое заасфальтированы».

Развивают в районе и спорт. Два года назад в селе Кривцово-Плота открыли секцию самбо. Хотя поначалу никто не верил, что спортивная секция в таком маленьком селе будет иметь успех. Теперь, после успешных соревнований, героического духа и у ребят, и у их наставников прибавилось. А в селе Кривцово-Плота нацелены на новые высоты.

Анатолий Якунин, заместитель директора ФСИН России: «В этом селе сегодня большие перспективы, большие проекты. Буквально на следующей неделе начинается большая стройка - будет строиться многофункциональная площадка для игры в волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон, будет хоккейная коробка, футбольная коробка. Затем будет парк. То есть будем возрождать село на новых принципах».

Сейчас в Долгом завершают реконструкцию парка культуры и отдыха, в следующем - наступит очередь для обновления бульвара Победы.


Екатерина Игнатюк
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