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16:01, 30 августа 2021 года «Зелёная роща» хочет обновить большую часть мусорных контейнеров в Орловской области Региональный оператор по обращению с ТКО задумал заменить или отремонтировать ⅔ контейнерного парка.





Оператор по обращению с ТКО в Орловской области – УК «Зеленая роща» – планирует заменить или отремонтировать ⅔ мусорных контейнеров в регионе. Об этом плане рассказал директор предприятия Александр Муромский. По его словам, на реализацию программы потребуется свыше 200 миллионов рублей.



Для получения финансирования региональное правительство направило соответствующую заявку в столицу. На первом этапе работ «Зелёная роща» может самостоятельно закупить 200 контейнеров и 10 бункеров. Также регоператор в июле открыл ремонтный цех для поддержания контейнерного парка в надлежащем состоянии. Он уже отремонтировал 50 контейнеров и 4 бункера.



Сейчас в Орловской области для сбора мусора оборудовано 5 734 контейнерных площадок с 19 758 контейнерами.





Артём Ежаков



