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16:45, 30 августа 2021 года В Орел прибыло 6 600 доз «Спутника V» Препарат поступил сегодня.





В Орел прибыло еще 6 600 доз «Спутника V», – сообщает региональный информационный портал. Его уже начали распределять по 39 областным прививочным пунктам. Полученной партии хватит для полной иммунизации 3 300 человек.



Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» депздрава (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.





Артём Ежаков



