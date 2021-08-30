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16:45, 30 августа 2021 года
В Орел прибыло 6 600 доз «Спутника V»Препарат поступил сегодня.
В Орел прибыло еще 6 600 доз «Спутника V», – сообщает региональный информационный портал. Его уже начали распределять по 39 областным прививочным пунктам. Полученной партии хватит для полной иммунизации 3 300 человек.
Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» депздрава (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.
Артём Ежаков