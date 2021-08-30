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17:30, 30 августа 2021 года В Ливнах организована трехдневная мобильная вакцинация от COVID-19 C 31 августа по 2 сентября включительно прививку можно будет сделать в передвижном фельдшерско-акушерском пункте.





В Ливнах с 31 августа по 2 сентября включительно будет организована вакцинация в передвижном прививочном кабинете. График и место работы: с 11:00 до 18:00; территория, прилегающая к ТЦ «Магнит Семейный» (ул. Гайдара, д. 7А). У медиков в распоряжении окажутся две вакцины – первый компонент «Спутника V» и однокомпонентный «Спутник Лайт».



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



