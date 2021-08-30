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16:02, 30 августа 2021 года Юрий Ноздрунов и Илья Аксёнов. Орловщина гордится и ждёт новых побед В одно время в разных концах мира орловские спортсмены триумфами завершили свои выступления на международных турнирах. Золото и серебро из Польши с Чемпионата мира среди глухих и слабослышащих спортсменов привёз орловский легкоатлет Илья Аксёнов. И впервые в истории Орловская область попала на пьедестал почёта Паралимпиады благодаря бронзе теннисиста Юрия Ноздрунова.





Своего паралимпийского пьедестала Юрий Ноздрунов ждал долгих девять лет. Игры в Рио-де-Жанейро в 2016-м он пропустил из-за недопуска всей команды. В Лондоне в 2012-м показать максимум своих возможностей спортсмену не удалось. В Токио Юрий Ноздрунов наконец завоевал награду. Для этого потребовалось пять матчей. А всё началось с профилактических занятий – будущий чемпион разрабатывал руку после травмы.



Владимир Ноздрунов, отец Юрия Ноздрунова: «Во дворе поставили стол - ЖЭУ, как ни странно. И они с братом и вообще компанией начали играть. Все лето играл, начал всех обыгрывать. И в сентябре оба сына попросили «Пап, отдай нас в секцию по настольному теннису».

Мнение наставника о спортсмене - только положительное.



Дмитрий Боев, тренер Юрия Ноздрунова: «Очень ответственный человек, ответственный спортсмен, очень трудолюбивый - и не только в спорте, но и в других видах деятельности».

Для спортсменов с ограничениями слуха существует своя Олимпиада – Сурдлимпийские игры состоятся в 2022 году в Бразилии. И на них орловец Илья Аксёнов лицензию уже получил. Для него эти соревнования станут уже третьими в карьере. Прошедший в Польше Чемпионат мира стал своего рода репетицией грядущего турнира. По его итогам Илья Аксёнов стал двукратным призёром в эстафетных командах.



Михаил Шаров, тренер Ильи Аксенова: «Я настраивал, что надо было драться, отстаивать честь страны, несмотря на то, что нейтральная форма. Надеюсь, что все это вернётся».

Сейчас спортсменам важно отдохнуть перед новыми стартами. Ну а мы ждём от ребят новых побед.





Анастасия Дорохова



