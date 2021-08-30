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18:06, 30 августа 2021 года

Все территориальные избиркомы Орловщины оснастят видеонаблюдением

Регион продолжает подготовку к сентябрьским выборам.


На Орловщине видеонаблюдение на сентябрьских выборах будет вестись во всех 30 территориальных избирательных комиссиях, а так же на 250 участковых избирательных комиссиях. Как заявила глава областного избиркома Лилия Пиняева, в зону охвата камер попадут места выдачи бюллетеней, места работы со списками избирателей, стационарные и переносные ящики для голосования, а также сейфы, в которых будут хранить бюллетени.
 
Всего в стране камерами оснастят более 96% избирательных комиссий. Контроль будет осуществляться непрерывно, и днём, и ночью – все три дня голосования. Это позволит предотвратить возможные нарушения или же максимально быстро их зафиксировать и устранить.



Мария Семак
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