Орловец пытался украсть продукты питания в гипермаркете

Его задержали росгвардейцы.

В Орле росгвардейцы вовремя среагировали на вызов и задержали мужчину, который совершил кражу продуктов питания в одном из гипермаркетов в Северном районе города. У него под одеждой обнаружили несколько сортов сыра. Задержанным оказался 32-летний орловец. Росгвардейцы передали его

сотрудникам полиции.

В августе экипажи вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии около 90 раз выезжали по «тревожным» сигналам. Правоохранителями было задержано более 20 правонарушителей.

Во всех случаях работники охраняемых объектов обратились за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации.

Нарушителей задерживали в основном за мелкое хулиганство и хищение чужого имущества. Задержанных лиц росгвардейцы передали в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.