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18:18, 30 августа 2021 года

Орловец пытался украсть продукты питания в гипермаркете

Его задержали росгвардейцы.


В Орле росгвардейцы вовремя среагировали на вызов и задержали мужчину, который совершил кражу продуктов питания в одном из гипермаркетов в Северном районе города. У него под одеждой обнаружили несколько сортов сыра. Задержанным оказался 32-летний орловец. Росгвардейцы передали его 
сотрудникам полиции.
 
В августе экипажи вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии около 90 раз выезжали по «тревожным» сигналам. Правоохранителями было задержано более 20 правонарушителей. 
 
Во всех случаях работники охраняемых объектов обратились за помощью к сотрудникам вневедомственной охраны с помощью кнопки тревожной сигнализации.
 
Нарушителей задерживали в основном за мелкое хулиганство и хищение чужого имущества. Задержанных лиц росгвардейцы передали в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Орловской области.



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