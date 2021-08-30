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18:37, 30 августа 2021 года С 1 сентября в школах начнут поднимать государственный флаг Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.





министра просвещения Сергея Кравцова, в российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг. Об этом Кравцов говорил сегодня во время брифинга с журналистами. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на, в российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг. Об этом Кравцов говорил сегодня во время брифинга с журналистами. Сергей Кравцов: «Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага».





Орловское Информбюро



