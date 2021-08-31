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21:20, 30 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Следователи работают в Знаменском районе на месте расстрела мирных жителей в 1943 году.

- В регионе отремонтировано почти 80 км дорог.

- Видеонаблюдение будет вестись во всех территориальных избирательных комиссиях региона.

- В Орле возводят сразу три дошкольных учреждения.

- Благодаря победам сразу трёх наших земляков Орловщина заявила о себе и в профмастерстве, и в спорте.

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Вести-Орёл



