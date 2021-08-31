31 августа вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном и Заводском районах Орла

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6:30, 31 августа 2021 года
31 августа вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном и Заводском районах ОрлаМобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.
В Железнодорожном и Заводском районах Орла сегодня, 31 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж).
Также ежедневно с 12:00 до 19:00 работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.
В Ливнах сегодня тоже доступна мобильная вакцинация. С 11:00 до 18:00 бригада медиков работает на территории, прилегающей к ТЦ «Магнит Семейный» (ул. Гайдара, д. 7А). В распоряжении две вакцины – первый компонент «Спутника V» и однокомпонентный «Спутник Лайт».
Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).
Артём Ежаков