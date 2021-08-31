31 августа вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном и Заводском районах Орла

Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.

В Железнодорожном и Заводском районах Орла сегодня, 31 августа, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно с 12:00 до 19:00 по адресам: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа») ; ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж) .



Также ежедневно с 12:00 до 19:00 работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.



В Ливнах сегодня тоже доступна мобильная вакцинация. С 11:00 до 18:00 бригада медиков работает на территории, прилегающей к ТЦ «Магнит Семейный» (ул. Гайдара, д. 7А) . В распоряжении две вакцины – первый компонент «Спутника V» и однокомпонентный «Спутник Лайт».



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).