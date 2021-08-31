Орловец заработал уголовное дело игнорированием сына

Злостному неплательщику алиментов грозит год колонии за невыплату алиментов.

В Дмитровском районе передано в суд уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в невыплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Ему грозят исправительные или обязательные работы, арест или до года заключения, – сообщили в областном УФССП.



Ранее мужчину обязали отдавать четверть заработка на содержание ребенка, однако мужчина игнорировал постановление и нигде не работал, из-за чего с прошлого года у него накопилось свыше 100 000 рублей долгов. Сначала на нерадивого отца попытались повлиять 20 часами обязательных работ – но он их не окончил, поэтому был оштрафован на 150 000 тысяч рублей. Ситуацию с погашением алиментного долга это не изменило – так дело переросло в уголовное.