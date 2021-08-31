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8:45, 31 августа 2021 года

На Орловщине не выявлено ни одного лесного пожара

В регионе продолжается патрулирование зелёных насаждений.


В Орловской области в 2021 году не допущено ЧС, вызванных лесными пожарами. Не в последнюю очередь это заслуга сил наземного патрулирования – ими было пресечено 17 административных правонарушений. По ним назначено штрафов на общую сумму в 32,5 тыс. рублей. Также инспекторами выдано более 100 предостережений о недопустимости нарушений правил пожарной безопасности в лесах.
 
Помимо этого, выполняются работы по созданию и содержанию дорог противопожарного назначения и минерализированных полос. Для профилактики и борьбы с возгораниями лесники получили 4 автомобиля «Земляк», 5 тракторов с прицепами и лесопожарное оборудование на сумму более 31 миллиона рублей, – сообщили в областном правительстве.

На территории области продолжает действовать особый противопожарный режим.



Артём Ежаков
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