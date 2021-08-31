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20:51, 30 августа 2021 года

Андрей Клычков: на предприятии «Орёлмасло» произошла утечка химикатов

С большей долей вероятности именно она вызвала неприятный запах в областной столице.


На заводе «Орёлмасло» зафиксирована утечка химикатов. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона заявил, что с большей долей вероятности именно это и стало причиной смрада в нескольких районах Орла – наиболее пострадал Заводской район. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы проверочные мероприятия проводили заранее. Сегодня связались с руководством предприятия. Я уже до завершения всех проверок могу предположить, что это завод «Орелмасло». Ветер повел запах, в том числе и сероводорода, на город. Сероводород в этом случае объясняется тем, что используется химикат в работе. Договорились, что химикат будет заменен, а в течение месяца руководство обещало купить улавливатель, чтобы подобного больше не было. Роспотребнадзор завтра ещё возьмет пробу, чтобы знать источник наверняка, но само предприятие не отказывается, что произошёл технологический сбой при использовании химического вещества. Дальше мы с руководством завода будет обеспечивать, чтобы выбросы не шли на город и окрестности». 
 
Параллельно проверка проводится прокуратурой. Жалобы на тошнотворный смог орловцы начали массово публиковать в соцсетях в минувшие выходные.



Артём Ежаков
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