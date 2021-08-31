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21:41, 30 августа 2021 года

Андрей Клычков поручил подчинённым разобраться с отсутствием продлёнки в некоторых школах

Во время сегодняшнего прямого эфира губернатора в соцсетях некоторые подписчики задавали вопросы, связанные с организацией групп продлённого дня.


На Орловщине в преддверии нового учебного года в нескольких учебных заведениях руководство отказалось от создания групп продлённого дня. Об этом написали подписчики аккаунтов Андрея Клычкова, подтвердил такие случаи и сам губернатор.
 
Глава региона дал поручение главе департамента образования Татьяне Крымовой разобраться с проблемой и обратился к руководителям школ.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уважаемые руководители образовательных организаций. Вы просто поймите – не всех детей родители могут забрать сразу после занятий. Просто принять решение, что продлёнки не будет – это не совсем разумное решение. Я прошу Татьяну Владленовну (Крымову, главу областного департамента образования) отдельно позаниматься этим вопросом – для того чтобы те мероприятия, которые у нас в школах были запланированы, были реализованы».



Артём Ежаков
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