Андрей Клычков поручил подчинённым разобраться с отсутствием продлёнки в некоторых школах

Во время сегодняшнего прямого эфира губернатора в соцсетях некоторые подписчики задавали вопросы, связанные с организацией групп продлённого дня.

На Орловщине в преддверии нового учебного года в нескольких учебных заведениях руководство отказалось от создания групп продлённого дня. Об этом написали подписчики аккаунтов Андрея Клычкова, подтвердил такие случаи и сам губернатор.

Глава региона дал поручение главе департамента образования Татьяне Крымовой разобраться с проблемой и обратился к руководителям школ.