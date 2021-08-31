Орловские вузы самостоятельно организуют вакцинацию от COVID-19

О новых разъяснениях Министерства науки РФ рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что согласно новым рекомендациям Министерства науки РФ, подведомственные ему вузы, в том числе и орловские, будут организовывать вакцинацию иностранных студентов за собственные внебюджетные средства.

Что касается вакцинации детей, то глава региона в очередной раз подчеркнул, что рекомендаций по этому поводу не поступало, из-за чего об этом не может идти речь.