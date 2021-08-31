В Орле открылись центры дополнительного образования детей и педагогов

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9:45, 31 августа 2021 года
В Орле открылись центры дополнительного образования детей и педагоговОба созданы на базе регионального Института развития образования.
30 августа в Орле на базе областного Института развития образования открылись центры дополнительного образования учителей и детей. Здесь педагоги смогут в течение всей карьеры непрерывно повышать квалификацию, актуализировать и расширять свои знания. В предстоящем учебном году новые навыки тут получат 400 орловских учителей.
Также вчера открылся региональный модельный центр дополнительного образования детей. Он необходим для эффективного взаимодействия по реализации различных учебных программ в сфере детского допобразования. Его сопровождение и мониторинг станут основными задачами этого учреждения.
Центры оснащены современной техникой и комфортной мебелью. Они призваны повысить качество как основного предметного, так и дополнительного образования школьников, – сообщает информационный портал Орловской области. Работа учреждений будет вестись в рамках национального проекта "Образование".
Фото пресс-службы правительства Орловской области
Артём Ежаков