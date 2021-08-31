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9:45, 31 августа 2021 года

В Орле открылись центры дополнительного образования детей и педагогов

Оба созданы на базе регионального Института развития образования.


30 августа в Орле на базе областного Института развития образования открылись центры дополнительного образования учителей и детей. Здесь педагоги смогут в течение всей карьеры непрерывно повышать квалификацию, актуализировать и расширять свои знания. В предстоящем учебном году новые навыки тут получат 400 орловских учителей.

Также вчера открылся региональный модельный центр дополнительного образования детей. Он необходим для эффективного взаимодействия по реализации различных учебных программ в сфере детского допобразования. Его сопровождение и мониторинг станут основными задачами этого учреждения.

Центры оснащены современной техникой и комфортной мебелью. Они призваны повысить качество как основного предметного, так и дополнительного образования школьников, – сообщает информационный портал Орловской области. Работа учреждений будет вестись в рамках национального проекта "Образование".

Фото пресс-службы правительства Орловской области




Артём Ежаков
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