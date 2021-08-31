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11:00, 31 августа 2021 года Орловская область планирует создать инфраструктуру для зарядки электрокаров Регион подал заявку на участие в реализации концепции производства электрического автотранспорта.





Орловская область подала заявку в Минэкономразвития и Минпромторг для создания в регионе зарядной инфраструктуры для электрокаров, – сообщает корпорация развития. Орловщина планирует стать одной из пилотных областей в реализации концепции производства электрического автотранспорта. В целом, она рассчитана до 2030 года, а развитие «электро-АЗС» в регионах-тестировщиках планируется до 2024 года.



Напомним, что в Орловской области в конце марта этого года был отменен транспортный налог для владельцев электрокаров. Тогда в областном парламенте назвали это решение «документом на будущее», – как раз из-за неразвитой инфраструктуры.





Артём Ежаков



