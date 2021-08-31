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11:04, 31 августа 2021 года

Скоро в школу!

О том, как пройдут торжественные линейки в школах региона, нужно ли родителям предоставлять справку о вакцинации, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях, и возможен ли переход на дистант, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.


 Как пройдут торжественные линейки, и можно ли на них присутствовать родителям?


- В соответствии с решением оперативного штаба Орловской области, 1 сентября День знаний, первый звонок, первый урок состоятся в очном формате. И торжественные линейки, на которые приглашают и учащихся, и родителей, состоятся очном формате. Но мы продолжаем пока находиться в ограничительных мероприятиях, поэтому линейки будут проводиться по графику, количество участников праздничных мероприятий не более 50 человек, поэтому каждая школа самостоятельно определяет тот режим, в котором будут проводиться линейки, посвященные Дню знаний. Родителям будет предоставлена возможность принять участие в этих мероприятиях.


Нужно ли родственникам, если они хотят принять участие в линейке, предоставлять сертификат о вакцинации или справку на наличие антител?


- Гостям праздника никаких сертификатов и справок предоставлять не нужно. Необходимо просто соблюдать санитарные правила, иметь средства индивидуальной защиты, и не превышать количества участников праздничных мероприятий - не более 50 человек.


Рассматриваете ли вы возвращение к дистанционному формату обучения?

- Конечно, возможен переход на дистанционное обучение, но в том случае если в школе будут объявлены какие-то ограничительные мероприятия, если будет распространение инфекции - либо коронавирусной, либо гриппа. Если Роспотребнадзор выдаст предписания, мы можем уйти на краткосрочный дистанционный режим. Основное обучение рассчитываем проводить в очном формате.


Анна Вайсергисер
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