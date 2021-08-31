Главная » Новости



11:06, 31 августа 2021 года Боксёра Дениса Бойцова транспортировали из Германии в Орёл Напомним, что весной 2015 года спортсмен стал жертвой нападения в метро Берлина, получив тяжелую травму головы.





Боксёр Денис Бойцов вернулся на родину, в Орёл. Его транспортировали из Германии обратно на родину. Об этом сообщил сенатор Владимир Круглый, который содействовал в организации перевозки спортсмена.



«Более трёх лет Бойцов находился в немецком реабилитационном центре «Санаториум Вест Святой Марии», в его состоянии отмечалась положительная динамика, но без родных людей рядом ему было непросто», – заявил Круглый.

Теперь родным спортсмена предстоит восстановить его паспорт и оформить ему инвалидность. Орловский хоспис-центр предоставил боксеру специальную кровать и нужные медикаменты, также за ним закреплена выездная паллиативная бригада.



Напомним, что весной 2015 года спортсмен стал жертвой нападения в метро Берлина, получив тяжёлую травму головы. Нападавших не нашли. За свою карьеру Бойцов провёл на профессиональном ринге 37 боев, одержал 36 побед, 27 из них - нокаутом, и потерпел одно поражение.



Фото из telegram-аккаунта сенатора Владимира Круглого





Артём Ежаков



