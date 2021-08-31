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11:06, 31 августа 2021 года

Боксёра Дениса Бойцова транспортировали из Германии в Орёл

Напомним, что весной 2015 года спортсмен стал жертвой нападения в метро Берлина, получив тяжелую травму головы.


Боксёр Денис Бойцов вернулся на родину, в Орёл. Его транспортировали из Германии обратно на родину. Об этом сообщил сенатор Владимир Круглый, который содействовал в организации перевозки спортсмена.

«Более трёх лет Бойцов находился в немецком реабилитационном центре «Санаториум Вест Святой Марии», в его состоянии отмечалась положительная динамика, но без родных людей рядом ему было непросто», – заявил Круглый.

Теперь родным спортсмена предстоит восстановить его паспорт и оформить ему инвалидность. Орловский хоспис-центр предоставил боксеру специальную кровать и нужные медикаменты, также за ним закреплена выездная паллиативная бригада.

Напомним, что весной 2015 года спортсмен стал жертвой нападения в метро Берлина, получив тяжёлую травму головы. Нападавших не нашли. За свою карьеру Бойцов провёл на профессиональном ринге 37 боев, одержал 36 побед, 27 из них - нокаутом, и потерпел одно поражение.

Фото из telegram-аккаунта сенатора Владимира Круглого


Артём Ежаков
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