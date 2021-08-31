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11:59, 31 августа 2021 года Орловские школы с двухсменным режимом не смогут организовать продлёнку О том, чем в таком случае занять ребёнка, рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова.





В Орловской области с большей долей вероятности не будет групп продлённого дня в школах с двухсменным режимом, – об этом заявила на брифинге для СМИ глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Это невозможно по причине того, что все помещения будут заняты уроками. На Орловщине 43 такие школы, 34 из них находятся в областном центре. Школы, работающие в одну смену, обязательно организуют продлёнку.



В качестве альтернативы продлёнке Крымова предложила кружки, секции и прочие виды дополнительного образования. «Школа и дополнительное образование дадут ребятам качественное образование, которое поможет им выбрать профессию и быть успешными в жизни», – выразила мнение чиновница.



Напомним, что недавно в облсовете прозвучало условие отмены школьной двухсменки на Орловщине. Для этого нужно создать 8 575 дополнительных мест для зачисления детей. Это 7 школ вместимостью в 1 225 учеников. В данный момент такие темпы строительства невозможны из-за недостатка финансирования.





Артём Ежаков



