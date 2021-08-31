вторник 31.08.2021 15:45:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

11:59, 31 августа 2021 года

Орловские школы с двухсменным режимом не смогут организовать продлёнку

О том, чем в таком случае занять ребёнка, рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова.


В Орловской области с большей долей вероятности не будет групп продлённого дня в школах с двухсменным режимом, – об этом заявила на брифинге для СМИ глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Это невозможно по причине того, что все помещения будут заняты уроками. На Орловщине 43 такие школы, 34 из них находятся в областном центре. Школы, работающие в одну смену, обязательно организуют продлёнку.

В качестве альтернативы продлёнке Крымова предложила кружки, секции и прочие виды дополнительного образования. «Школа и дополнительное образование дадут ребятам качественное образование, которое поможет им выбрать профессию и быть успешными в жизни», – выразила мнение чиновница.

Напомним, что недавно в облсовете прозвучало условие отмены школьной двухсменки на Орловщине. Для этого нужно создать 8 575 дополнительных мест для зачисления детей. Это 7 школ вместимостью в 1 225 учеников. В данный момент такие темпы строительства невозможны из-за недостатка финансирования.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.