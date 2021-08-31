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12:00, 31 августа 2021 года Масштабные межведомственные учения прошли на границе Орловской и Тульской областей Медики, пожарные, спасатели и полицейские двух регионов ликвидировали последствия условного дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге.





На границе Орловской и Тульской областей прошли Масштабные межведомственные учения, в которых приняли участие пожарные, спасатели, медики и полицейские.



По легенде, на трассе М-2 «Крым» столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль и грузовик. В списке пострадавших 10 человек. О ДТП очевидцы сообщили на пульт системы 112. Спасателям предстояло ликвидировать возгорание, вскрыть автомобиль гидравлическим оборудованием, оказать первую помощь пострадавшим и передать их медикам. Дальше к разбору условного ДТП приступили сотрудники ГИБДД: они должны были освободить проезжую часть и устранить последствия происшествия.



Все прибывшие силы действовали слаженно и профессионально, и последствия ДТП были ликвидированы в кратчайшие сроки, в результате чего были спасены условные пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Надежда Невматулина



