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12:00, 31 августа 2021 года

Масштабные межведомственные учения прошли на границе Орловской и Тульской областей

Медики, пожарные, спасатели и полицейские двух регионов ликвидировали последствия условного дорожно-транспортного происшествия на федеральной автодороге.


На границе Орловской и Тульской областей прошли Масштабные межведомственные учения, в которых приняли участие пожарные, спасатели, медики и полицейские.

По легенде, на трассе М-2 «Крым» столкнулись пассажирский автобус, легковой автомобиль и грузовик. В списке пострадавших 10 человек. О ДТП очевидцы сообщили на пульт системы 112. Спасателям предстояло ликвидировать возгорание, вскрыть автомобиль гидравлическим оборудованием, оказать первую помощь пострадавшим и передать их медикам. Дальше к разбору условного ДТП приступили сотрудники ГИБДД: они должны были освободить проезжую часть и устранить последствия происшествия.

Все прибывшие силы действовали слаженно и профессионально, и последствия ДТП были ликвидированы в кратчайшие сроки, в результате чего были спасены условные пострадавшие, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.


Надежда Невматулина
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