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12:03, 31 августа 2021 года В Болхове завершается благоустройство парка «Сад-Городок» Работы велись на средства федерального гранта, который выиграли болховчане в конкурсе Минстроя России. Оценку дала общественная комиссия по качеству. Что понравилось жителям, а чем остались недовольны, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.





Работы в болховском парке «Сад-Городок» начались в апреле. Приближается срок сдачи этого объекта. Уложена современная плитка, созданы смотровые площадки, установлены качели, на которых могут покататься не только дети, но и взрослые.



На благоустройство этой общественной территории Болхов выиграл федеральный грант - 50 миллионов рублей. С самого начала работ практически каждый шаг строителей контролировала группа общественного контроля. Благодаря жителям города удалось отстоять липы, которые планировали вырубить практически подчистую.



Качеством строительных работ жители довольны, а вот к утвержденному плану реконструкции по-прежнему есть претензии. Больше всего волнует болховчан отсутствие ливнёвки.



Александр Кучинов, председатель общественной комиссии по качеству: «К сожалению, с подрядчиком не договорились - как всегда, нет денег. По отводу воды вопрос не решается, и насыпной холм может разрушиться, если нет отведения воды».

Ещё одна проблема, которая беспокоит общественный контроль, - отсутствие ограждения возле крутого склона. В проекте оно не предусмотрено, а значит и средств на него нет.



Строители уверяют: сдать работы должны в срок, разве что со сдачей туалета не успеют. В проекте его тоже не было, но общественность добилась, чтобы этот объект включили в план благоустройства. Не предусмотрена и дальнейшая уборка территории. Муниципальный контракт на обслуживание смогут заключить лишь в следующем году.



Александр Кучинов, председатель общественной комиссии по качеству: «31-го они сдают. С 1 по январь не будет никакого штата, он может быть только с 2022 года».

«Сад-Городок» всегда пользовался популярностью у болховчан. Здесь собирались на танцы, выступали артисты, проводились праздники. Территорию убирали и засаживали зеленью сами жители на добровольных началах. И болховчане надеются, что надзор за обновленной площадкой, тоже будет современный - с охраной и уборкой. Хотя общественные субботники пока тоже никто не отменял.





Татьяна Тимохина



