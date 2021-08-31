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12:20, 31 августа 2021 года

В орловских учебных заведениях работают 84 молодых специалиста

О комплектации образовательных организаций кадрами рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова.


В учебных заведениях Орловской области в новом учебном году будут работать 84 молодых педагога, из них 66 – учителя. Это выпускники ОГУ им. Тургенева и областных учреждений СПО, – сообщила на брифинге глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Весь педагогический корпус насчитывает сейчас 8 201 человека, из них 6 761 человек – учителя.

По программе «Земский учитель» в село в этом году переехали работать 15 человек. Такие специалисты получают по 1 миллиону рублей стимулирующих выплат. Кстати, три должности ещё остаются вакантными.

Между тем, кадрами укомплектована не каждая школа Орловщины. Наиболее «разыскиваемыми» являются учителя начальных классов, математики, физики, информатики и иностранных языков. Крымова заявила, что недоборы никак не повлияют на преподавание обязательных предметов – школы могут перераспределять нагрузку между педагогами и покрывать этим недостающие кадры.


Артём Ежаков
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