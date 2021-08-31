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12:42, 31 августа 2021 года 90 орловцев вчера заболели COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 31 августа, за последние сутки в Орловской области выявлено 90 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 215).



Накануне выписано 58 орловцев (всего – 40 020). От последствий болезни скончалось 940 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 17 813 (всего – 6 918 965), число выздоровевших – 18 624 (всего – 6 181 054). Общее число летальных исходов – 183 224 (+795 случаев за сутки).





Артём Ежаков



