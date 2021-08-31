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12:49, 31 августа 2021 года

355 орловских выпускников поступили в московские и петербургские университеты

Большинство вчерашних школьников решили продолжить образование в Орловской области.


В Орловской области в минувшем учебном году 11-й класс окончили 3 023 выпускника. 355 из них сумели поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, – сообщила на брифинге глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Среди прочего, ребята смогли пройти отбор в МГУ и Государственный медико-стоматологический университет.

Всего за прошедшую экзаменационную кампанию в области набралось 72 стобалльных результата. Максимальный результат хотя бы единожды покорился 69 ребятам, а трое из них стали мультистобалльниками – идеально написали по два предмета. Это выпускники гимназии №1 ОГУ им. Тургенева Раиса Плясова (химия и биология) и Иван Горбунов (русский язык и физика), а также выпускница школы №12 Ева Елисеева (русский язык и литература).


Артём Ежаков
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