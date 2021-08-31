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13:14, 31 августа 2021 года МЧС: 10 человек погибло на Орловщине в купальный сезон Сегодня купальный сезон официально завершается.





В Орловской области 31 августа завершается купальный сезон. За лето на водоёмах региона зарегистрировано 16 происшествий, погибло 10 человек, 8 граждан удалось спасти. Особое внимание уделялось детской безопасности, но, к сожалению, несколько случаев гибели несовершеннолетних всё-таки произошли.





Артём Ежаков



