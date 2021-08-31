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13:45, 31 августа 2021 года Под Орлом сорвано распространение крупной партии героина Из незаконного оборота изъяли более 155 граммов наркотика.





В Орловском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков благодаря оперативной информации задержали двух молодых граждан ближнего зарубежья. При себе 28-летнего и 21-летнего парней оказалось 19 свертков и один пакет с героином. Общая масса изъятого превысила 155 граммов.



Парней взяли под стражу. Им инкриминируется попытка распространения крупного объема наркотиков. Расследование продолжается, – сообщили в областном УМВД.



Фото пресс-службы областного УМВД





Артём Ежаков



