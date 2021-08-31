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14:48, 31 августа 2021 года

На Орловщине найден новый очаг африканской чумы свиней

Опасной территорией признан частный земельный участок вблизи поселка Успенский Болховского района.


В Орловской области зафиксирован новый очаг африканской чумы свиней, – следует из указа губернатора № 451 от 27 августа 2021 года. Согласно документу, эпизоотический очаг АЧС выявлен на территории хозпостройки на частном земельном участке вблизи поселка Успенский Болховского района. Угрожаемой зоной признаны населённые пункты в радиусе 20 километров от эпицентра.

Указом определены все необходимые карантинные мероприятия, включая ввоз и вывоз свиней, а также свиноводческой продукции, охоту, проведение ярмарок и т.д.

Региональному управлению ветеринарии поручено подсчитать, какие убытки понесут граждане, и подготовить проект по возмещению ущерба. Напомним, что в июле в Орловской области были зарегистрированы два очага африканской чумы свиней. Смертельное для этих животных заболевание найдено на двух участках площадью по 4 м2. Оба находятся на огороженной территории вблизи деревни Буланово-1 в Хотынецком районе и Узкинского сельского поселения Знаменского района. Угрожаемой зоной признаны населённые пункты в радиусе 20 километров. Причиной к карантину послужили найденные трупы кабанов с геномом болезни.


Артём Ежаков
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