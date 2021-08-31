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15:46, 31 августа 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Уголовное дело - без срока давности. В Знаменском районе начали проверку по делу карателей. Сохранились не только документы, но и свидетели.



- Препятствия на пути к знаниям. Активисты ОНФ проверили дороги, тротуары и переходы возле учебных заведений.



- Оценка не только зрителей, но и коллег. Работа ГТРК «Орёл» стала победителем во Всероссийском телевизионном конкурсе «Золотое кольцо».



- Плюс 90 новых случаев ковид-инфицирования за сутки. Орловцы защищаются от коронавируса - прививками.



- Накануне Дня знаний глава департамента образования ответила на самые популярные вопросы родителей.



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