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15:46, 31 августа 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Уголовное дело - без срока давности. В Знаменском районе начали проверку по делу карателей. Сохранились не только документы, но и свидетели.
- Препятствия на пути к знаниям. Активисты ОНФ проверили дороги, тротуары и переходы возле учебных заведений.
- Оценка не только зрителей, но и коллег. Работа ГТРК «Орёл» стала победителем во Всероссийском телевизионном конкурсе «Золотое кольцо».
- Плюс 90 новых случаев ковид-инфицирования за сутки. Орловцы защищаются от коронавируса - прививками.
- Накануне Дня знаний глава департамента образования ответила на самые популярные вопросы родителей.
Вести-Орёл