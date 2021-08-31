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15:54, 31 августа 2021 года

Треть миллиарда рублей выделено на школьное питание в Орловской области

Об организации приёма пищи в учебных учреждениях в предстоящем учебном году рассказала глава областного департамента образования Татьяна Крымова.


В Орловской области выделено 323,7 миллиона рублей на организацию школьного питания в новом учебном году. Эти деньги предназначены для завтраков. Обеды финансируются из муниципальной казны.

«С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальной школы в обязательном порядке получают одноразовое горячее питание: это завтраки, если ребёнок учится в первую смену, и обеды, если ребята учатся во вторую смену», – цитирует главу областного департамента образования Татьяну Крымову сайт областного правительства.

В Орле, Орловском районе, Ливнах и Мценске ученики 5-11 классов из социально незащищённых слоёв населения также получат питание. В других районах Орловщины кормят всех обучающихся без исключения.


Артём Ежаков
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