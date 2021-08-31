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15:56, 31 августа 2021 года

Орловские активисты ОНФ в преддверии 1 сентября провели мониторинг безопасности пешеходных переходов

90% всех пешеходных переходов соответствуют норме, но есть и такие, где нет тротуаров или нужных ограждений, где-то необходимо установить светофор. Корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер побывала у нескольких учебных заведений Орла.


50 метров преткновения - на этом участке дороги от улицы Покровской до медколледжа автовладельцы замедляют ход, а пешеходы внимательно смотрят под ноги. Ямы и рытвины – единственный путь до мест жительства, работы и учебы сотен орловцев.

Виктор Орлов, директор Орловского базового медицинского колледжа: «Мы неоднократно обращались, конечно, в город, но пока никакой реакции нет. Сейчас первое сентября у нас на дворе, а мы находимся с такой дорогой».

Несколько лет назад дорогу отсыпали, но надолго ситуацию это решение не исправило. Здесь требуется капитальный подход. Поэтому горожане и обратились к активистам Общероссийского Народного Фронта. Просят ускорить появление не только асфальтового полотна, но и тротуаров.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Мы обратились к прокурору области Малкину Владиславу Александровичу, так как мы дважды обращались в администрацию города Орла, и положительного ответа мы не увидели».

На улице Силикатной также небольшой участок стал частью «опасного маршрута», который преодолевают ученики школы №49.

Юлия Кривенко, жительница г.Орла: «Мы обратились в Общероссийский народный фронт, чтобы помогли нам сделать тротуар к старшему корпусу, так как здесь зона небезопасная, проходят большегрузы и спецтехника».

Список подобных небезопасных маршрутов активисты ОНФ направили в органы исполнительной власти. В рамках акции «Дорога к школе» выявлено: 90% подходов к учебным заведениям в регионе благоустроены.

К примеру, на улице Приборостроительной пешеходный переход - образцовый. Есть предупреждающий светофор, установлены все необходимые знаки, имеется и ограничитель скорости. Со стороны улицы Горького подход к гимназии тоже является безопасным, но в этом году его ждёт модернизация. Пешеходный переход перенесут, установят транспортный светофор, сделают и дополнительное освещение.

Алексей Панфилов, заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Чтобы дети шли в школу только под свой разрешающий сигнал светофора, и водители при повороте налево или направо не создавали им помехи, будет выделена специальная отдельная фаза для перехода через проезжую часть улицы Максима Горького. Все это планируется сделать в этом году».

В первой декаде сентября на всех без исключения пешеходных переходах будут нести дежурство патрульные. И водителей, и пешеходов в ГИБДД просят быть особенно внимательными.


Анна Вайсергисер
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