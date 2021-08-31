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16:20, 31 августа 2021 года Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина отметила третью победу в фестивале «Золотое кольцо России» Дважды Татьяна занимала второе место. В этом году она стала лучшей в номинации «Спасти и сохранить».





В конце августа в Ярославле проходил Всероссийский фестиваль телевизионных программ «Золотое кольцо России». Почти 300 журналистов со всей страны прислали на конкурс свои работы, которые объединила тема сохранения культурного наследия и развития внутреннего туризма.



Как отметил заместитель гендиректора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, этот фестиваль, по сути, - обмен опытом и повышение квалификации, и из года в год качество работ растёт.



Нашу телерадиокомпанию представляла Татьяна Тимохина. Дважды на этом ярославском фестивале она занимала второе место. В этом году наша коллега одержала полную и безоговорочную победу в номинации «Спасти и сохранить». На фестиваль был представлен сюжет «Родная деревня», рассказывающий о блогере Алексее Ушакове, мечтающем возродить деревню на Орловщине.



Татьяна уже вернулась из командировки. Её с нетерпением ждали коллеги, чтобы поздравить лично. Она же, в свою очередь» поблагодарила всех, кто работал над материалом вместе с ней.



Татьяна Тимохина, корреспондент ГТРК «Орёл»: «Конечно, хочется огромное спасибо сказать тем людям, благодаря которым удалось создать этот сюжет. Это Наталья Деева, которая нашла героя, оператор Сергей Дьяконов, который снимал сюжет, Матвей Маркович, который монтировал».

Сюжеты об удивительных местах, городах и сёлах раскрывают зрителям иной мир, помогают лучше узнать свою страну.



Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Орёл уже вошёл в «Золотое кольцо» - пусть не географически, но зато творчески, и Татьяна Тимохина и команда ГТРК это показала. Нам есть что любить, потому что на Орловщине замечательные места - большие и маленькие. Неважно, какие они с точки зрения размеров, но есть душа, открытость, и Орловщина в этом плане сильна и притягательна».

Фестиваль проходил в течение двух дней. Для частников приготовили обширную и интересную программу, в которую вошли и просмотр отрывков из снятых фильмов, и многочисленные экскурсии по Ярославлю. Теперь останутся приятные воспоминания, очень красивый первый приз и хороший стимул в следующем году ещё раз рассказать всем о нашей области.



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Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина стала победителем фестиваля «Золотое кольцо России»





Эва Стасюлевич



