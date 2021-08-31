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16:23, 31 августа 2021 года Женская сборная ОГУ им. И.С. Тургенева примет участие в Кубке России по мини-футболу Игры состоятся в Нижнем Новгороде.





Женская сборная ОГУ им. И.С. Тургенева примет участие в Кубке России по мини-футболу. 10 сентября орловчанки сыграют с санкт-петербургской «Авророй», 11 сентября - с хозяйками площадки – нижегородской «Норманочкой». Чемпионат России, в котором также принимает участие наша команда, стартует в октябре.





Анастасия Дорохова



