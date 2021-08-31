вторник 31.08.2021 19:11:21 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:28, 31 августа 2021 года

Орловские военные и правоохранители получат по 15 тысяч рублей

Указы о сентябрьских выплатах подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.


В сентябре военные и правоохранители со всей России получат единовременную «президентскую» выплату в размере 15 тысяч рублей. Они утверждены президентом Владимиром Путиным.

Деньги положены контрактным военнослужащим, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим соглашения о прохождении военной службы, – следует из текста одного из указов.

Что касается правоохранителей, то выплата будет произведена: «Прокурорам (за исключением военнослужащих), сотрудникам СК РФ (за исключением военнослужащих), сотрудникам ОВД РФ, УФСИН, органов принудительного исполнения РФ, а также сотрудникам федеральной противопожарной службы, таможенных органов, росгвардейцам и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи».


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.