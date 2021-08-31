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16:28, 31 августа 2021 года Орловские военные и правоохранители получат по 15 тысяч рублей Указы о сентябрьских выплатах подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.





В сентябре военные и правоохранители со всей России получат единовременную «президентскую» выплату в размере 15 тысяч рублей. Они утверждены президентом Владимиром Путиным.



Деньги положены контрактным военнослужащим, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим соглашения о прохождении военной службы, – следует из текста одного из указов.



Что касается правоохранителей, то выплата будет произведена: «Прокурорам (за исключением военнослужащих), сотрудникам СК РФ (за исключением военнослужащих), сотрудникам ОВД РФ, УФСИН, органов принудительного исполнения РФ, а также сотрудникам федеральной противопожарной службы, таможенных органов, росгвардейцам и имеющим специальные звания полиции, лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи».





Артём Ежаков



